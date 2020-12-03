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Kültür Sanat

Didim Apollon Tapınağı'ndaki su sızıntısı sorunu çözüldü

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Didim ilçesindeki tarihi Apollon Tapınağı'nda yaşanan su sızıntısı sorununun giderildiğini bildirdi.

Ferdi Uzun   | 03.12.2020
Didim Apollon Tapınağı'ndaki su sızıntısı sorunu çözüldü Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Vali Yardımcısı Rıza Dalan, Didim Kaymakamı Halil Havşar ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Umut Tuncer, Apollon Tapınağı'nda incelemede bulundu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Tuncer, tapınağın görkemli ve çok popüler bir yapı olduğunu, her yıl 100 bine yakın ziyaretçiyi ağırladığını ancak kış aylarıyla birlikte doğal su kaynaklarının debilerinin artmasıyla oluşan sızıntının hoş olmayan manzaralara neden olduğunu belirtti.

Sızan suyun doğal kaynak suyu olduğuna dikkati çeken Tuncer, "Antik dönemde tapınaklar doğal su kaynaklarının yanına kurulurdu. Suyun da tapınağın bir parçası olduğu kanısındaydık. Ancak zaman içinde su, tapınakta hasar oluşturmaya başladı. ASKİ ekipleriyle kapsamlı bir çalışma yaptık. Sızıntının kaynağını tespit ederek onarımını yaptık." dedi.



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