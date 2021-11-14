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Kültür

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Atatürk Kültür Merkezi'nde konser verdi. Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirildi.

Fatih Türkyılmaz   | 14.11.2021
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası AKM'de müzikseverlerle buluştu Fotoğraf: Erhan Elaldı - Anadolu Ajansı

Istanbul

Can Okan'ın şefliğini üstlendiği konserde orkestraya, dünyaca tanınmış Rus balalayka virtüözü Andrey Gorbachev eşlik etti.

Usta sanatçı, sadece balalayka virtüözü değil, ünlü bir müzikolog olarak da birçok kitap ve makale kaleme aldı.

Yaklaşık 150 yılı aşkın geçmişiyle Cumhuriyet tarihine adını yazdıran Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası da bugüne kadar yüzlerce konsere imza atı.

Konserde, Antonin Dvorak, Niccolo Paganini, Alexander Tsygankov ve Pyotr İlyiç Çaykovski'nin eserleri seslendirildi.

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