Euro
7.73
Dolar
6.79
BIST 100
109,950.20
Altın
1,721.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

Cumhurbaşkanlığı 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can, müzikseverlerle buluştu

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

Sefa Mutlu   | 10.06.2020
Cumhurbaşkanlığı 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can, müzikseverlerle buluştu

İstanbul

İletişim Başkanlığı koordinasyonunda dün başlayan ve bir ay sürecek Cumhurbaşkanlığı "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ikinci gününde Sibel Can müzikseverlerle buluştu.

Can, performansı sırasında Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanan konser, saat 21.00'de başladı.

"İstanbul Yeditepe Konserleri"nde yaklaşık 60 sanatçı sahne alacak. Konserler her gün saat 21.00'de İletişim Başkanlığı YouTube kanalından yayınlanacak.

İstanbul Boğazı'nın yanı başındaki Kuruçeşme'de gerçekleştirilen "İstanbul Yeditepe Konserleri"nin ilk gününde Ajda Pekkan sahne almıştı.

Etkinliğin ilk 10 gününde Pekkan ve Can'ın ardından, Demet Akalın, Alişan, Funda Arar, Hakan Peker, Işın Karaca, Coşkun Sabah, Ümit Besen, Cengiz Kurtoğlu, Arif Susam, Serdar Ortaç, Sinan Akçıl, Muazzez Ersoy, Zekai Tunca, Özhan Eren, Orhan Hakalmaz, Ceyhun Çelikten, Ebru Yaşar ve Bülent Serttaş sahne alacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Temmuz itibarıyla açılmayı hedefleyen tesislerin hepsinin açılacağını düşünüyorum
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 146 bin 839 oldu
Sağlık Bakanı Koca: Son vakayı en kısa zamanda görmek tedbirlere uyumla mümkündür
Rusya'da yeni hesaplamalarla Kovid-19'den ölenlerin sayısı arttı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanlığı 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can, müzikseverlerle buluştu

Cumhurbaşkanlığı 'İstanbul Yeditepe Konserleri'nin ikinci gününde Sibel Can, müzikseverlerle buluştu