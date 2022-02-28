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Kültür

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Mardin'de ziyarete açıldı

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında Türkiye turuna çıkan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Mardin'de ziyaretçileriyle buluştu.

Halil İbrahim Sincar, Şahin Seçen   | 28.02.2022
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Mardin'de ziyarete açıldı

Mardin

"Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Türkiye'yi dolaşan mobil müze, Mardin 15 Temmuz Şehitler Parkı'na geldi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ile çok sayıda ziyaretçi, Çanakkale Savaşlarından kalan objelerin, resimlerin, fotoğrafların yer aldığı mobil müzeyi gezdi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Koordinatörü Engin Karataş ziyaretçilere bilgi verdi.

Karataş, AA muhabirine, Çanakkale'ye gidemeyen vatandaşları Çanakkale ruhuyla buluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın tarihin en şanlı zaferlerinden olduğunu kaydeden Karataş ücretsiz ziyaret edilen tırda 7 vitrin bulunduğunu, her birinin ayrı bir teması olduğunu, dış sesle beraber anlam bütünlüğü katarak Çanakkale Savaşları'nı halka tanıtmaya çalıştıklarını kaydetti.

Şu anda 48'inci ilde bulunduklarını, bundan sonra da Diyarbakır'a gideceklerini aktaran Karataş, şöyle konuştu:

"Al sancağın dalgalandığı her yerde Çanakkale öyküsünü vatanımızın dört bir yanına taşımayı amaçlıyoruz. Çanakkale'ye gidememiş, uzak olması sebebiyle orayı yerinde görememiş vatandaşlarımıza bir nebze de olsa bunu hissettirmeye çalışıyoruz. Özelikle de genç kardeşlerimizin büyük ilgisi var. 7'den 70'e herkese hitap etmekte. Bu destansı bilinci ve şuuru iletmeye çalışıyoruz."

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