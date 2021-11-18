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Kültür

Bodrum'da Avusturya Günleri kapsamında kemancı Phoebe Violet konser verdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum'da Avusturya Günleri" kapsamında besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet sahneye çıktı.

Osman Uras   | 18.11.2021
Bodrum'da Avusturya Günleri kapsamında kemancı Phoebe Violet konser verdi Fotoğraf: Osman Uras / AA

Muğla

Avusturya Kültür Ofisi, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Ticaret Odası (BODTO) tarafından Baki Bilgili koordinatörlüğünde gerçekleştirilen organizasyon kapsamında, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde konser gerçekleştirildi.

Konserde, besteci, şarkıcı ve kemancı Phoebe Violet ile grubu sahne aldı. Phoebe Violet ve yaylı çalgılardaki sanatçılar, performansları ile beğeni topladı.

Konseri izleyenler arasında Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Avusturya Kültür Ofisi Müdürü Silvia Neureiter, BODTO Başkan Yardımcısı İbrahim Akkaya ve Avusturya Muğla Fahri Konsolosu Fatih Can Ekşi de yer aldı.

Konuşmasında Türkçe olarak "Ben Türkçe öğreniyorum." diyerek izleyicilerden alkış alan Silvia Neureiter, kültür ve sanatın uluslararası iletişimin en önemli araçlarından sayıldığını söyledi.

"Bodrum'da Avusturya Günleri" kapsamında yarın iki film gösterimi yapılacak.

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