Hindistan'ın renkli kültürü ve dansları 'Beyond Bollywood' ile sanatseverlerle buluşuyor

Euro
6.33
Dolar
5.74
BIST 100
105,422.50
Altın
1,456.08
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür Sanat

'Beyond Bollywood' müzikali Türkiye'de ilk kez bu akşam sahnelenecek

Hindistan'ın yetenekli dansçılarını bir araya getiren dev kadrolu Beyond Bollywood müzikali, Türkiye'de ilk kez bu akşam Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşuyor.

Fatih Türkyılmaz   | 26.11.2019
'Beyond Bollywood' müzikali Türkiye'de ilk kez bu akşam sahnelenecek

İstanbul

Avrupa ve Orta Doğu’da birçok ülkeyi turlayarak London Palladium West End Theatre'da 60 kez gösterime giren Beyond Bollywood müzikali, Hindistan'ın renkli kültürünü görsel bir şölene dönüştürüyor.

Geleneksel ve modern Hint danslarına yer veren müzikalin yazar, yönetmen ve dans direktörü Raceew Goswami, basın özel gösterimi öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk seyircisinin daha önce tanık olmadığı bir gösteriyi izleyeceğini söyledi.

"Bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim"

Goswami, Beyond Bollywood müzikalinde Hint filmlerinde ve dizilerinde yer verilmeyen yerel halk dansları ve geleneksel dansların da yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Seyirciler sadece dansları izlemekle kalmayacak, aynı zamanda bu dansların neden yapıldığını ve nasıl ortaya çıktığını da anlayacak. Seyirciler gösteriyle bütünleşecek ve kendilerini gösterinin içinde hissedecek. Her zaman söylediğim gibi, bu sadece bir gösteri değil, bir deneyim. Bu gösteride sanatseverler Hindistan'ın kültürel çeşitliliğine şahit olacak."

Beyond Bollywood, annesinin hayalini gerçekleştirmek üzere Almanya'dan Hindistan'a doğru yola çıkan dansçı Shaily Shergill'in hikayesini konu ediniyor.

Masal ve kültür öğelerini birleştiren romantik ve destansı gösteride 28 dansçı ve 6 oyuncu sahne alıyor.

Müzikleri Salim Sulaiman ve sözleri Irfan Siddiqui imzasını taşıyan müzikal, bu akşam, yarın ve 1 Aralık'ta Zorlu PSM'de sanatseverlerle buluşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mavi Vatan’ı savunmak
Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor
ABD'den Orta Doğu barış sürecine yeni darbe
ABD’nin 'kaçınılmaz kaderi': Çöküş ve dağılma
PKK/PYD ile mücadele bağlamında Türkiye'nin Rusya ve ABD ilişkileri

Benzer haberler

Hindistan'ın renkli kültürü ve dansları 'Beyond Bollywood' ile sanatseverlerle buluşuyor

Hindistan'ın renkli kültürü ve dansları 'Beyond Bollywood' ile sanatseverlerle buluşuyor

Hindistan'ın Babri mescid kararı tarihi gerçeklerle örtüşmüyor

Hindistan'da hastanın 7,4 kilogramlık böbreği alındı

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü

Cammu Keşmir'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada 2 direnişçi öldü
Eski Nepal Başbakanı'ndan Keşmir için diyalog çağrısı

Eski Nepal Başbakanı'ndan Keşmir için diyalog çağrısı
'Keşmir'de bir savaş başlarsa bunun sonuçları Güney Asya bölgesiyle sınırlı kalmaz'

'Keşmir'de bir savaş başlarsa bunun sonuçları Güney Asya bölgesiyle sınırlı kalmaz'