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Kültür Sanat

Bakan Ersoy: Sanal müze hizmetimizde yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaştık

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

Mustafa Ünal Uysal   | 22.12.2020
Bakan Ersoy: Sanal müze hizmetimizde yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaştık

Mersin

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Önde gelen 32 müze ve ören yerimiz, sanal ortamda da gezilebilmektedir, sanalmuze.gov.tr web sayfası üzerinden sunduğumuz bu hizmet yaklaşık 11,5 milyon ziyaretçi rakamına ulaşmıştır" açıklamasında bulundu.

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