4. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu Mersin'de başladı
Mersin'de bu yıl 4'üncü kez düzenlenen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu, 646 sporcunun katılımıyla başladı.
Mersin
Büyükşehir Belediyesince organize edilen maratonun başlangıç işareti, Erdemli İlçesindeki Kızkalesi Sahili'nde verildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Maratonda Türkiye'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, Letonya, Hollanda, Tacikistan, Rusya ve Ukrayna'dan atletler mücadele ediyor.
Sporcular, 10 kilometrelik Kızkalesi, 33 kilometrelik Lamos ve 53 kilometrelik Kilikya ultra parkurunda koşacak.
Parkurlarda Kızkalesi'nin yanı sıra Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Kanlı Divane Ören Yeri, Adam Kayalar Kabartmaları gibi tarihi alanlar yer alıyor.