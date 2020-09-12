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Kültür Sanat

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nin tiyatro binası ayağa kaldırılıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Roma döneminin eğitim ve kültür kentleri arasında gösterilen Nysa Antik Kenti'nde yer alan tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Ferdi Uzun   | 12.09.2020
Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nin tiyatro binası ayağa kaldırılıyor Fotoğraf: Ferdi Uzun/AA

Aydın

Aydın'daki Nysa Antik Kenti'nin tiyatro binası ayağa kaldırılıyor

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde Roma döneminin eğitim ve kültür kentleri arasında gösterilen Nysa Antik Kenti'nde yer alan tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı. ( Ferdi Uzun - Anadolu Ajansı )

Sultanhisar ilçesinde dağ eteğine kurulan zeytin ağaçları içindeki Nysa Antik Kenti, ziyaretçilerini 2 bin yıllık tarihi yolculuğa çıkarıyor. Gymnasium, tiyatro, stadion ve agora yapısıyla dikkati çeken kent, Akharaka Tapınağı ve Anadolu'nun en iyi korunmuş kütüphanelerinden birine sahip bulunuyor.

Kentte 2016 yılından itibaren Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında yürütülen kazı çalışmalarında tiyatro sahne binasının birinci katının ayağa kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Öztaner, AA muhabirine, antik kentin ziyaretçilerine 2 bin yıllık tarihi atmosferi yaşattığını söyledi. Kentte Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA), Valilik ve Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla "Nysa Antik Kenti Kültür Turizminin Yeni Rotası Oluyor" başlıklı projesi kapsamında restorasyon çalışması yürütüldüğüne işaret eden Öztaner, "Anadolu'nun podyumu ferizli kabartmalı 4 tiyatrosu vardır. Perge, Side, Hierapolis ve Nysa antik kentleri. Hierapolis'teki tiyatronun sahne binasının birinci katının restorasyonu tamamlandı. Nysa, bu kapsamda ikinci olacak." dedi.

Tiyatro binasındaki sütunlu cephe ve heykellerin olduğu mimari kısmın depremde yıkıldığına dikkati çeken Öztaner, şöyle devam etti:

"Bunların tespiti yapıldı. Bu birinci katın ayağa kaldırılması bölge için de arkeolojik camia için de önemli. Çok titiz bir çalışma yürütülüyor. Podyum ferizlerinin orijinalleri Aydın Arkeoloji müzesinde sergilenmekte. Yerlerinde kopyaları yer alıyor. Böylelikle restorasyonun temeli olan bu podyum ferizlerinin orijinalleri de korunma altına alınmış durumda. 12 adet sütun hazırladık ve bunlar sahne binasına yerleştirilecek. Tiyatromuz milattan sonra 2. yüzyıldaki deprem sonrası cephesi yapılıyor ve o dönemde 12 bin kişilik olduğunu düşünüyoruz."

Öztaner, ünlü coğrafyacı Strabon'un yazdığı eserinde Nysa'da eğitim aldığından bahsettiğini, dolayısıyla Nysa'nın aynı zamanda Roma döneminin eğitim ve kültür kenti olarak da bilindiğini kaydetti.

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