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Kültür

'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı belgesel, PKK'nın yaklaşık 40 yıldır gerçekleştirdiği katliamları ve yaşanan acıları mağdur, tanık ve şehit yakınlarının gözüyle kamuoyuna sunuyor.

Fatih Türkyılmaz   | 03.09.2021
'Asla Unutma' belgeseli, televizyonda ilk kez TRT Belgesel'de ekranlara gelecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının hazırladığı "Asla Unutma" belgeseli, bu akşam saat 20.00'de TRT Belgesel ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, belgesel, terör örgütü PKK'nın yaklaşık 40 yıldır gerçekleştirdiği katliamları ve bu katliamlar neticesinde yaşanan acıları mağdur, tanık ve şehit yakınlarının gözüyle kamuoyuna sunuyor.

Televizyonda ilk kez yayınlanacak belgesel, PKK'nın Kürt kimliğini kullanarak uluslararası alanda algı yaratmasının önüne geçmek, şehitlere vefa göstermek ve şehitlerin geride bıraktığı yakınlarıyla dünya kamuoyu arasındaki empati bağını güçlendirmek amacıyla hazırlandı.

PKK'nın yaklaşık 40 yıldır kadın, çocuk ve yaşlı demeden gerçekleştirdiği katliamları, bu katliamlar neticesinde yaşanan acıları anlatan belgesel, Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine başladığı tarihte izleyiciyle buluşacak.

Hazırlanan belgesel serisinde mağdur, tanık ve şehit yakınlarının yaşadıkları tarifi imkansız acılar ve terör örgütü PKK'nın kanlı yüzü anlatılıyor.

PKK’nın kirli ve kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatma çabasına katkı sunuyor

Türkçe, Kürtçe ve İngilizce hazırlanan belgesel sadece Türk milletini değil, aynı zamanda terör örgütü PKK'nın yoğun kara propagandasına maruz kalan Batı kamuoyunu da bilgilendirmeyi amaçlıyor.

Bu kapsamda "Asla Unutma" belgesel projesi, 40 yıldır hayatları, hikayeleri, türküleri ve çocuklukları yarım bırakan PKK’nın kirli ve kanlı yüzünü tüm dünyaya anlatma çabasına katkı sunuyor.

Belgesel projesi kapsamında, 1995'teki Hamzalı Katliamı (Diyarbakır), 2015'te Diyarbakır'da 12 yaşındaki Fırat Sımpil'in şehit edilmesi, 2016'daki Dürümlü Katliamı (Diyarbakır), 2019'daki Kulp (Diyarbakır) ve Nusaybin (Mardin) katliamları özelinde 5 belgesel hazırlandı.

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