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Kültür

Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde etkili olan kar, tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı beyaza bürüdü.

Serdar Adıyaman   | 12.03.2022
Ahlat'taki Selçuklu Meydan Mezarlığı karla kaplandı Fotoğraf: Serdar Adıyaman / AA

Bitlis

"Anadolu'nun Orhun Abideleri" olarak da adlandırılan 210 dönümlük alana gelen fotoğraf tutkunları, mezar taşlarının üzerindeki yazılar, kabartmalar, nakış ve işlemelerin beyazla bütünleşmesini karelerine yansıttı.

Doğa fotoğrafçısı Özkan Olcay, martın kışı aratmadığını belirterek, "Tarihi Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda karlar erimişti ama martta yeniden beyaza büründü. Çok güzel manzara var. Mezar taşları ve kümbetler üzerindeki kar, çok güzel görüntüler oluşturdu. Bizler de özellikle bu mevsimde beyaz örtüyle bütünleşen tarihi alanları fotoğraflayarak arşivimize kattık." dedi.

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