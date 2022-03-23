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Kültür

94. Oscar ödül töreni TRT 2'de canlı yayınlanacak

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen Oscar ödülleri, bu yıl 94. kez sahiplerini bulacak.

Ahmet Esad Şani   | 23.03.2022
94. Oscar ödül töreni TRT 2'de canlı yayınlanacak

İstanbul

TRT'den yapılan açıklamaya göre, Los Angeles'taki Dolby Theatre'da düzenlenecek ödül töreni, canlı yayınla TRT 2 ekranlarında sinemaseverlerle buluşacak.

Sinema dünyasının prestijli organizasyonlarından biri olarak bilinen Oscar ödülleri, 23 dalda verilecek.

"The Power of the Dog" adlı yapımın 12 adaylıkla dikkati çektiği ödüllere, "Dune" filmi 10, "Belfast" ve "West Side Story" filmleri de 7 dalda aday oldu.

Regina Hall, Amy Schumer ve Wanda Sykes tarafından sunulacak tören öncesi, TRT 2 stüdyosunda sinema eleştirmenleri Alin Taşçıyan, Mehmet Açar ve Abdülhamit Güler ödüle aday filmleri yorumlayacak.

"Oscar'a Doğru" özel yayını ile 27 Mart'ta 23.55'te başlayacak yayın, ödül töreniyle devam edecek. Tören, Türkiye saatiyle 3.00'te canlı yayınla izleyiciye aktarılacak.

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