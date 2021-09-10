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Kültür

'740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı

Muhsin Arslan   | 10.09.2021
'740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri' Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı Fotoğraf: Muhsin Arslan - Anadolu Ajansı

Bilecik

740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri, Ertuğrul Gazi Türbesi ziyareti ile başladı.

Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından tören, Türk Büyükleri Anıtı önünde devam etti.

Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu'nun çelenk sunmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kadiroğlu, konuşmasında, salgın nedeniyle bazı etkinliklerin yapılamadığını ifade ederek anma ve şenliklerle 740 yıllık geleneğin gelecek nesillere aktarıldığını söyledi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da 740 yıldır atalarından gelen geleneği sürdüklerini ifade etti.

Daha sonra Vali Vekili Kadiroğlu ve beraberindekiler, geleneksel pilav ikramı için kurban kesimi programına katıldı.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer, Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal ve Yörükler, Çelebi Sultan Mehmet Camisi'nde, Ertuğrul Gazi ve diğer Türk büyükleri için okunan mevlit programına katıldı.

Bilecik Doğa Sporları Topluluğu (BİDOS) Başkanı Feridun Aynur ve 5 arkadaşı, 6 günlük yolculuğun ardından geldikleri 740. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri programında emanetler ile Konya Valisi Vahdettin Özkan tarafından gönderilen Selçuklu Sultanı 3. Alâeddin Keykubad'ın uç beyi sancak ve beratı, Vali Vekili Kadiroğlu'na teslim edildi.

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