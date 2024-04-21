Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi
Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.
Bilecik
Organizasyona katılan 195 sporcu, sıralama turlarının ardından alandaki 3 parkurda farklı kategorilerde mücadele etti.
Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar, pistin çevresinde yoğunluk oluştudu.
Şampiyonada dereceye giren sporculara, kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.
TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların etkinlikte kıyasıya mücadele ettiklerini söyledi.
Organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirten Uçar, "Yarışları sağlıkla bitirdik. Bugün 15 bin izleyicinin olduğunu tahmin ediyordum. 50 ve 100 bin hedefini kendimize koyduk. İnşallah daha büyük organizasyonlarla Bilecik ve Bileciklilerle buluşmak üzere." ifadesini kullandı.
Organizasyon hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.
Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA
Minik motorcu Rüzgar Çınar, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın maskotu oldu
Şampiyonaya Uşak'ın Sivaslı ilçesinden katılan Çınar Urhan'ın 6 yaşındaki oğlu Rüzgar Çınar Urhan, çocuk motosikleti ve ekipmanlarıyla katılımcılardan ilgi gördü.
Sebaste Enduro ve Motokros Kulübü üyesi 39 yaşındaki Baba Urhan, AA muhabirine, oğlunun 1,5 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını söyledi.
Ardından elektrikli motosiklete geçtiklerini anlatan Urhan, şöyle devam etti:
"Daha sonra da benzinli çocuk motosikletini tercih ettik. Ben de 12 yıldır enduroyla uğraşıyorum. Çocuğum güzel bir şeylere yönelsin istedim. Kendim motor sporunu seviyorum, güzel bir şey. Ortamı güzel, insanlar gayet cana yakın. Spor olarak da, dağlarda binmek de güzel. Rüzgar Çınar'ın gelecekte de motora devam etmesini istiyorum."
Motosiklet kullanmayı babasının öğrettiğini ifade eden Rüzgar Çınar da 2 teker üzerinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını kaydetti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.