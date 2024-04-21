Dolar
32.46
Euro
34.62
Altın
2,391.20
ETH/USDT
3,117.20
BTC/USDT
64,181.00
BIST 100
9,693.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) tarafından Endurobil 365 Extrempark Bilecik'te düzenlenen Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları tamamlandı.

Atahan Gezer, Muhsin Arslan  | 21.04.2024 - Güncelleme : 21.04.2024
Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi Fotoğraf: Atahan Gezer/AA

Bilecik

Organizasyona katılan 195 sporcu, sıralama turlarının ardından alandaki 3 parkurda farklı kategorilerde mücadele etti.

Yarışları izlemeye gelen vatandaşlar, pistin çevresinde yoğunluk oluştudu.

Şampiyonada dereceye giren sporculara, kupa ve madalyanın yanı sıra çeşitli hediyeler verildi.

TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, ödül töreninde yaptığı konuşmada, sporcuların etkinlikte kıyasıya mücadele ettiklerini söyledi.

Organizasyona yoğun ilgi olduğunu belirten Uçar, "Yarışları sağlıkla bitirdik. Bugün 15 bin izleyicinin olduğunu tahmin ediyordum. 50 ve 100 bin hedefini kendimize koyduk. İnşallah daha büyük organizasyonlarla Bilecik ve Bileciklilerle buluşmak üzere." ifadesini kullandı.

Organizasyon hatıra fotoğrafının çekilmesiyle sona erdi.


Fotoğraf: Muhsin Arslan/AA

Minik motorcu Rüzgar Çınar, Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın maskotu oldu

Şampiyonaya Uşak'ın Sivaslı ilçesinden katılan Çınar Urhan'ın 6 yaşındaki oğlu Rüzgar Çınar Urhan, çocuk motosikleti ve ekipmanlarıyla katılımcılardan ilgi gördü.

Sebaste Enduro ve Motokros Kulübü üyesi 39 yaşındaki Baba Urhan, AA muhabirine, oğlunun 1,5 yaşındayken denge bisikleti kullanmaya başladığını söyledi.

Ardından elektrikli motosiklete geçtiklerini anlatan Urhan, şöyle devam etti:

"Daha sonra da benzinli çocuk motosikletini tercih ettik. Ben de 12 yıldır enduroyla uğraşıyorum. Çocuğum güzel bir şeylere yönelsin istedim. Kendim motor sporunu seviyorum, güzel bir şey. Ortamı güzel, insanlar gayet cana yakın. Spor olarak da, dağlarda binmek de güzel. Rüzgar Çınar'ın gelecekte de motora devam etmesini istiyorum."

Motosiklet kullanmayı babasının öğrettiğini ifade eden Rüzgar Çınar da 2 teker üzerinde vakit geçirmekten büyük keyif aldığını kaydetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Malatya'da çarşı merkezinde inşaatlar yükseliyor
İstanbul'da "Mahzen-29" operasyonu kapsamında 15 zanlı tutuklandı
Esenler'de "14. Uluslararası Barış Ekmeği Festivali"
Tokat'ta Sulusaray merkezli deprem sonrası vatandaşlara çadır dağıtımı tamamlandı
Bolu'da iki panelvan çarpıştı, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı

Benzer haberler

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 1. ayak yarışları sona erdi

Sinema salonlarının emektar makinisti mesleğinden vazgeçemiyor

İnhisar'ın ilk kadın belediye başkanı 30 yıl sonra dedesinin koltuğunu devraldı

Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiyor

Evde eğitim gören 12 yaşındaki bedensel engelli Hatice, hemşire olmak istiyor
Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri bayramlaştı

Bilecik'te ailelerinden uzakta seralarda çalışan mevsimlik tarım işçileri bayramlaştı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet