Dolar
10.98
Euro
12.49
Altın
1,857.93
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,736.88
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Koronavirüs

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında kısıtlamaların artırılmasına karar verildiği bildirildi.

Derya Gülnaz Özcan, Tevfik Durul   | 18.11.2021
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Atina

Başbakan Kiryakos Miçotakis, televizyondan canlı yayınlanan ulusa sesleniş konuşmasında, salgınla mücadelede atılacak yeni adımlara ilişkin bilgi verdi.

Aşılanma oranının artırılmasının salgınla mücadelede en önemli silah olduğunu belirten Miçotakis, pazartesi gününden itibaren aşı olmamış erişkinlerin lokanta ve kafeteryaların yanı sıra sinema, tiyatro, müze, spor salonu gibi kapalı alanlara girmelerinin de yasaklandığını ifade etti. Miçotakis, aşısız erişkinlerin kiliselere ise sadece Kovid-19 test sonuçlarını ibraz ederek girebileceklerini söyledi.

60 yaş üstünün kapalı alanlara girebilmesi için 3'üncü doz şartı aranacak

Miçotakis'in açıkladığı önlemler dahilinde, kapalı alanlara giriş için aşı sertifikası talep edilirken, 60 yaş üzerindeki kişilerin kapalı alanlara girebilmeleri için ikinci doz aşı tarihinin üzerinden en fazla 7 ay geçmiş olması, ikinci doz aşısının üzerinden 7 ayı aşkın zaman geçenlerin üçüncü doz aşıyı yaptırmış olmaları şartı aranacak.

Değişken vardiya uygulamasıyla yoğunluğun azaltılması sağlanacak

İş yerlerinde ve toplu taşıma araçlarındaki yoğunluğun azaltılması amacıyla kamu sektörü ve özel sektörde değişken vardiya uygulamasına gidileceğini belirten Miçotakis, tedbirlere uymayanların tespit edilmesi için denetimlerin de artırılacağını kaydetti.

Miçotakis, sağlık sisteminin güçlendirilmesi amacıyla özel hastanelerdeki yoğun bakım ünitelerinin de salgınla mücadeleye dahil edileceğini ve vaka sayısının yüksek olduğu bölgelerde istihdam edilen doktor sayısının artırılacağını bildirdi.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı
Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü
Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi

Benzer haberler

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

Yunanistan Kovid-19 salgınıyla mücadelede kısıtlamaları artırma kararı aldı

KKTC ile Kıbrıs Rum kesimi arasındaki geçişlerde Kovid-19 testi istenecek

Türkiye'de 22 bin 234 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 226 kişi öldü

Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi

Almanya'da Federal Meclis'te yeni Kovid-19 önlemleri kabul edildi
Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor

Hollanda'da Kovid-19 vakalarında rekor artış sürüyor
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 767 bin 450'ye yükseldi