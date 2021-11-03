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Sağlık, Koronavirüs

'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu

Sağlık Bakanlığı ve YouTube iş birliğiyle, "YouTuber"ların Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri sordukları videolar hazırlandı.

Ahmet Sertan Usul   | 03.11.2021
'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu

Ankara

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakanlık ve YouTube iş birliğiyle, Kovid-19 aşıları hakkında kullanıcıları bilgilendirmek ve sıkça sorulan soruları cevaplamak için yeni bir proje hayata geçirildi.

Proje kapsamında, YouTube içerik üreticileri ile Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri bir araya geldi. "Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol" temasıyla uzman görüşlerine yer verilen videolar hazırlandı.

Proje ile gençlerin sorularının cevaplanmasını sağlamak ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.

Ünlü "YouTuber"lar Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerine sordu

Hazırlanan videolarda, YouTube'un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle Kovid-19 hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara Google'da en çok aranan soruları sordu.

Bu sorulardan bazıları, "Kovid-19 gençleri daha az mı etkiliyor?", "BioNTech aşısı olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?", "Aşılar kısırlık yapar mı?", "Gençler Kovid-19'u kolay atlatıyor mu?", "Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?", "Kovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?", "Yurt dışında yaptırılan Kovid-19 aşısı Türkiye'de geçerli mi?", "Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?", "Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?", "Gebeler ve emziren kadınlar Kovid-19 aşısı olmalılar mı?" oldu.

Orkun Işıtmak ile Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'ın, Enes Batur ile Prof. Dr. Ateş Kara'nın, Alper Rende ile Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz'ın, Betül Çakmak ile Prof. Dr. Levent Akın'ın, Refika Birgül ile Prof. Dr. Hasan Tezer'in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar, Sağlık Bakanlığının YouTube kanalı ve YouTube Türkiye resmi kanalı ile "www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol" linkinden izlenebilecek.

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'YouTuber'lar Kovid-19 aşıları hakkında merak edilenleri Bilim Kurulu üyelerine sordu
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