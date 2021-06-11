Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi
İnaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.
Ankara
Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.
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Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif COVID-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyen vatandaşlarımız için https://t.co/ZlEdNvyEuT web sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendi. pic.twitter.com/jB1JxnxBkc— T.C. Sağlık Bakanlığı (@saglikbakanligi) June 11, 2021