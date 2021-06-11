Euro
10.14
Dolar
8.38
BIST 100
1,460.86
Altın
1,877.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi

İnaktif yerli Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a "Gönüllü Ol" butonu eklendi.

Aybüke İnal Kamacı   | 11.06.2021
Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi

Ankara

Sağlık Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ve Erciyes Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen inaktif Kovid-19 aşısının faz 3 klinik çalışmalarında gönüllü olmak isteyenler için "http://enabiz.gov.tr web" sitesine "Aşı Çalışması İçin Gönüllü Ol" butonu eklendiği belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 598 bin 750'ye yükseldi
Kargo çalışanları ile kuryeler Kovid-19 aşısı olabilecek
Güney Afrika'da Kovid-19 salgınının 3'üncü dalgası başladı
İstanbul'da, aşılamada öncelikli gruba dahil edilen meslek grupları aşılanıyor

Benzer haberler

Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi

Yerli aşının faz 3 klinik çalışmaları için e-Nabız'a 'Gönüllü Ol' butonu eklendi