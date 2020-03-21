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Yeni tip koranavirüse (Kovid-19) yönelik 15 dakikada sonuç alınabilen tanı kitinin tanıtımı, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Viroloji Laboratuvarında yapıldı.
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Türkiye, Koronavirüs

Yaşlılar 'evinde kal' çağrısına uymayınca banklı çiçekliklere de tel örgü çekildi

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankı olan çiçeklikler tel örgüyle çevrildi.

Cihan Demirci   | 21.03.2020
Yaşlılar 'evinde kal' çağrısına uymayınca banklı çiçekliklere de tel örgü çekildi

Edirne

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bankı olan çiçeklikler tel örgüyle çevrildi.

Edirne Belediyesi ekipleri, önceki gün Saraçlar Caddesi'ndeki bankları, tedbirler kapsamında kaldırdı.

Uyarılara rağmen yaşlı vatandaşların dışarı çıkarak çiçekliklerin banklarında toplu halde oturması üzerine bu banklara da ekiplerce tel örgü çekildi.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yaptığı açıklamada, salgına karşı tüm vatandaşları bir kez daha uyararak, "Küresel bir sorun olan koronavirüs tehlikesi atlatılana kadar lütfen evinde kal. Hepimizin sağlığı buna bağlı." ifadelerini kullandı.

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