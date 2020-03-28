Euro
7.19
Dolar
6.45
BIST 100
88,322.86
Altın
1,618.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Uzmanından 'Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın' uyarısı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, "Lens kullananlar bu dönemde gözlerine daha fazla temas etmek durumunda kalacakları için mevcut risk daha da artıyor. Bu yüzden özellikle şu dönemde lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz."dedi.

Engin Özekinci   | 28.03.2020
Uzmanından 'Kovid-19 riskini azaltmak için lens yerine gözlük kullanın' uyarısı

Konya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ümit Kamış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tüm dünyaya yayıldığını söyledi.

Virüsün ilk kez Çin'de Dr. Li Wenliang isimli bir göz doktorunun hastasını muayene ettikten sonra ortaya çıktığını dile getiren Kamış, şöyle devam etti:

"Maalesef bu doktor hastasını muayene ettiği zaman virüs kendisine de bulaştı ve koronavirüs enfeksiyonuna yakalandı. Bunun sonucunda da hayatını kaybetti. Bu anlamda göz doktorları da son derece riskli grupta yer almaktadır. Çünkü bu virüs ağız, burun ve göz yoluyla bulaşıyor. Bu anlamda çok ciddi göz sağlığı problemi yaşamayan hastaların muayenelerini ertelemelerini tavsiye ediyoruz. Bu hem kendilerini hem de sağlık çalışanlarını korumak adına son derece önemlidir. Bize de nitekim son günlerde acil vakalar dışında başvurular azaldı."

"Lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz"

Kamış, göz doktorları olarak hastalarını bir metreden yakın mesafede muayene etmek durumunda oldukları için maske ve eldiven kullandıklarını, biyomikroskop cihazına da "nefes kalkanı" adını verdikleri bir koruyucu yerleştirdiklerini söyledi.

Virüs gözden de bulaştığı için özellikle dikkat edilmesi gereken bir husus bulunduğunu aktaran Kamış, şöyle dedi:

"Lens kullananlar bu dönemde gözlerine daha fazla temas etmek durumunda kalacakları için mevcut risk daha da artıyor. Bu yüzden özellikle şu dönemde lens yerine gözlük kullanmaya özen göstermeliyiz. Dediğim gibi zaten ağız, burun ve göze temas etmememiz gereken bir durumda bir de lens kullanırsak hem virüs riskini daha fazla artırmış oluruz hem de gözde oluşacak bir enfeksiyon gözümüze kalıcı hasarlar verebilir."

Acil olmayan durumlar dışında dışarı çıkılmaması gerektiğini ifade eden Kamış, "Vatandaşlarımızın ellerini bir yere dokunduktan sonra yüzlerine ve gözlerine götürmemelerini tavsiye ediyoruz. Yine ellerini sürekli dezenfekte ederek 20 saniye kuralına göre temizlemelerini öneriyoruz. Bir diğer husus da Sağlık Bakanımızın da dediği gibi kendimizi izole etmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da koronavirüsten 139 kişi daha hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm
Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma
İran'da Kovid-19'u yenen 102 yaşındaki hasta taburcu edildi

Benzer haberler

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

KKTC'de Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm

Gaziantep Üniversitesinden koronavirüs tedavisine yönelik çalışma

ABD’de 5 dakikada sonuç veren 'koronavirüs test kiti' geliştirildi

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı

Savcılıklar 'koronavirüs soruşturmaları' kapsamında 372 kişi hakkında işlem yaptı
İhracatçılardan 'iç ve dış pazara yetecek ürüne sahibiz, paniğe gerek yok' mesajı

İhracatçılardan 'iç ve dış pazara yetecek ürüne sahibiz, paniğe gerek yok' mesajı
Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek

Kovid-19'a karşı yürütülen aşı çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığından destek