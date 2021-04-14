Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.
Ankara
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Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.