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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava yoluyla Türkiye'ye seyahat edecek yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 31 Mayıs'a uzatıldığını bildirdi.

Arife Yıldız Ünal   | 14.04.2021
Türkiye'ye hava yoluyla seyahat edeceklerin PCR testi ibraz etme zorunlulukları 31 Mayıs'a uzatıldı

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Genel Müdürlüğün Twitter'dan yapılan paylaşımında, söz konusu yolcuların PCR testi sonucunu ibraz etme zorunluluklarının 15 Nisan itibarıyla sona erdirileceğinin duyurulduğu anımsatılarak, "Söz konusu uygulamaya 31 Mayıs'a kadar devam edilmesine karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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