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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye'de ilk yeni tip koronavirüs vakasının görüldüğü tarih olan 11 Mart 2020'den bu yana salgınla ilgili yürütülen etkin mücadeleyi anlatan "turkiyestopscovid.com" internet sitesini açtı.

Mümin Altaş   | 11.03.2021
Türkiye'nin Kovid-19 ile mücadelesi 'turkiyestopscovid.com' sitesi ile anlatılıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "İnsanlık İçin" sloganıyla Türkçe ve İngilizce hazırlanan "turkiyestopscovid.com" internet sitesi, Türkiye’nin bu süreçte hem kendi vatandaşları hem de tüm dünya için yaptığı çalışmaları içeriyor.

Kovid-19 ile mücadelede Türkiye modelinin anlatıldığı sitede, Türkiye’nin sağlıktan eğitime, sosyal yardımlardan ekonomik desteklere kadar geniş bir alanda uygulamaya aldığı faaliyetlere yer veriliyor.

Site, tüm dünyaya yardım elini uzatan Türkiye’nin küresel düzeyde salgının önlenmesine dönük katkıları da içeriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, koronavirüsün ülkede görüldüğü günden bu yana tam 1 yılın geçtiğini anımsattı.

Altun, "Devletimiz tüm kurumlarıyla ilk andan itibaren büyük bir seferberlik içinde gece gündüz demeden çalıştı. Bugün de aynı titizlikle aziz milletimiz ve insanlık için koronavirüsle mücadeleye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.


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