Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.01 itibarıyla 44 milyon 644 bin 885'e ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 23 Haziran saat 23.01 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 29 milyon 991 bin 630, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 653 bin 255 oldu. Böylece toplam doz miktarı, 44 milyon 644 bin 885 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 777 bin 938, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 393 bin 71, toplam 8 milyon 171 bin 9; Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 490 bin 299, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 230 bin 17, toplam 3 milyon 720 bin 316, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 2 milyon 7 bin 363, ikinci doz aşı sayısı 996 bin 381, toplam 3 milyon 3 bin 744 doz olarak kayıtlara geçti.
5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 224 bin 192 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 65 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 550 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 763 oldu, 5 bin 917 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 248 bin 862'ye yükseldi.
Test sayısı 59 milyon 221 bin 265'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 387 bin 545, vefat sayısı da 49 bin 358 oldu.
Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'nde düzenlenen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirdikten 45 gün sonrasında 65 yaş üzerinde vefatın iki kattan fazla arttığını tespit ettiklerini söyledi.
Ayrıca, cuma gününden itibaren 18 yaşından gün alan herkesin aşı randevusu alabileceğini bildiren Koca, "Özellikle 18 yaş üstü aşılanabilir olma durumu olan, yani hastalığı geçirenleri düşürdüğümüzde nüfusun en az yüzde 70'inin, 55 milyona yakın vatandaşımızın Kurban Bayramı'na kadar en az bir doz aşılanmış olmasını sağlamak istiyoruz." dedi.
Bakan Koca, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan gençleri de 1 hafta 10 gün içinde aşılamaya başlayabileceklerini açıkladı.
Delta varyantıyla ilgili bir soruyu da yanıtlayan Koca, Delta Plus'ın Türkiye'de daha tespit edilmediğini belirterek şöyle devam etti:
"Delta varyantıyla ilgili ülkemizde şu ana kadar sekansı yapılmış olup adı konan 134 vakamız oldu. Toplam 16 ilimizde görüldü. Giderek illerdeki dağılımı artmaya başladı ve yoğunluklu, ağırlıklı olarak da İstanbul'da görüldü. 134 vakanın 82'si İstanbul'da. Düzce'de 18, Van'da 8, Ankara'da 4, İzmir'de 3 ve diğer illerimizde de bir, iki şeklinde olmak üzere toplam 16 ilimizde görüldü."
25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı
Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyesi doğrultusunda Sağlık Bakanlığınca belirlenen "Kovid-19 Aşısı Ulusal Uygulama Stratejisi" kapsamına alınan 25 yaş ve üzerindekilerin aşılanmasına başlandı.
Aile hekimlikleri ya da hastanelerden randevu alarak aşı olmaya başlayan vatandaşlar, Sinovac veya BioNTech aşılarından istediğini tercih edebiliyor.
Sağlık personelinin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamalar 1 Temmuz'da yürürlükten kalkacak
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın imzasıyla illere gönderilen yazıda, Kovid-19 salgını ile mücadelenin kesintisiz ve etkin sürdürülmesi, yayılımının önlenmesi ve salgınla mücadelede görevli personelin korunması amacıyla düzenlemeler yapıldığı hatırlatıldı.
Yazıda, merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin istifa ve izin taleplerine ilişkin sınırlamaların 1 Temmuz itibarıyla yürürlükten kaldırılacağı duyuruldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.