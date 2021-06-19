Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz aşı miktarı saat 23.00 itibarıyla 41 milyon 9 bin 823'e ulaştı.
Ankara
Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 19 Haziran saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 26 milyon 664 bin 372, ikinci doz aşı 14 milyon 345 bin 451 oldu. Böylece doz miktarı 41 milyon 9 bin 823'e yükseldi.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 5 milyon 69 bin 150, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 345 bin 54, toplam 7 milyon 414 bin 204, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 244 bin 588, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 198 bin 415, toplam 3 milyon 443 bin 3, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 795 bin 295, ikinci doz aşı sayısı 978 bin 493, toplam 2 milyon 773 bin 788 doz olarak kayıtlara geçti.
5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti
Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 215 bin 496 Kovid-19 testi yapıldı, 5 bin 480 kişinin testi pozitif çıktı, 51 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı ise 494 olarak kayıtlarda yer aldı.
Ağır hasta sayısı 829 oldu, 4 bin 195 kişinin Kovid-19 tedavisi veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 228 bin 419'a yükseldi.
Test sayısı 58 milyon 339 bin 486'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 365 bin 208, vefat sayısı da 49 bin 122 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 50,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,9, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat ve filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
"5 milyon doz Sinovac aşısı bugün Türkiye'ye ulaştı"
Sağlık Bakanlığı, Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatının tamamlandığını, THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşının sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Çinli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının yeni sevkiyatı tamamlandı. Gece saatlerinde THY kargo uçağı ile Çin'den yola çıkan 5 milyon doz aşı, sabah saat 06.00'da İstanbul'a ulaştı.
Geçen haftaki sevkiyatla 3 milyon doz CoronaVac aşısı Türkiye'ye teslim edilmişti. Yeni gelen 5 milyon dozluk sevkiyatla birlikte son 10 günde toplam 8 milyon doz Sinovac aşısı Türkiye'ye ulaşmış oldu. Aşılar incelemelerin ardından kullanıma sunulacak."
30 yaş üzeri vatandaşların aşı randevuları açıldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 30 yaş üstü kişilerin yarından itibaren Kovid-19 aşı randevularını alabileceğini bildirdi.
Bakan Koca, Twitter hesabından, "Aşı randevularında yaş sınırı 30'a indi. 30 yaş üstü her yaştan gençler yarından itibaren randevu alabilirler." bilgisini paylaştı.
Türkiye genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı
Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 salgınıyla mücadele amacıyla valiliklere gönderdiği kademeli normalleşme sürecinde uygulanacak "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge uyarınca Türkiye genelinde saat 22.00 itibarıyla başlayan ve pazar gününün tamamını kapsayacak sokağa çıkma kısıtlaması 21 Haziran Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.