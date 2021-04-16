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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi.

Aybüke İnal Kamacı   | 16.04.2021
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 915 oldu.

Son 24 saatte 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi. Test sayısı 43 milyon 148 bin 200'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 150 bin 39, vefat sayısı 35 bin 320, ağır hasta sayısı 3 bin 205 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Bakan Varank, yerli Kovid-19 aşısı için gönüllü olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Mustafa Varank, TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu çatısı altında çalışmaları süren VLP temelli aşının insan denemelerinin Faz-1 aşamasına katılacak.

Yarın sabah saatlerinde Ankara Onkoloji Hastanesi'nde müşahede altına alınacak ve hastanede EKG dahil klinik parametreleri takip edilecek Varank'a, kan testleri yapıldıktan sonra ilk doz aşı vurulacak.

Varank, aşının ardından çeşitli tetkiklerden geçirilecek ve pazar günü hastaneden taburcu edilecek.

Yurt genelinde Kovid-19 tedbirleri

Malatya'da 19, Osmaniye'de 5 ve İzmir'in Tire ilçesinde 21 kişiye Kovid-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle para cezası kesildi. Ayrıca, Tokat'ta karantina kurallarını ihlal eden 4 kişi yurda yerleştirildi.

Çorum'da bir köyde, Malatya'da bir mahallede, Ardahan'da merkeze bağlı Yukarı Kurdoğlu köyünde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Adıyaman'da ise son 2 günde 190 ev karantinaya alındı.

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