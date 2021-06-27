Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti
Ankara
Saat 18.10’da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun %54’ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 27, 2021
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:
"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.