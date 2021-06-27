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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

Enes Kaplan   | 27.06.2021
Türkiye'de yapılan toplam Kovid-19 aşı sayısı 47 milyon dozu geçti

Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yapılan toplam yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı sayısının, saat 18.10 itibarıyla 47 milyon dozu geçtiğini bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Saat 18.10'da bugüne kadar yapılan toplam aşı sayısı 47 milyon dozu geçti. 18 yaş üstü nüfusumuzun yüzde 54'ü en az bir doz aşı yaptırmış durumda."

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