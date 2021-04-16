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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi

Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

Barış Gündoğan   | 16.04.2021
Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi

Ankara

Türkiye'de son 24 saatte 320 bin 78 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 82 kişinin testi pozitif çıktı, 289 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta 3 bin 205 oldu, 56 bin 510 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi.

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Türkiye'de son 24 saatte Kovid-19'dan iyileşen sayısı 3 milyon 591 bin 550'ye yükseldi
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