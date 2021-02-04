Euro
8.53
Dolar
7.12
BIST 100
1,534.90
Altın
1,788.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Suriye'nin El Bab kentinde el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesi sırasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Demirel, Gaziantep Havalimanı’nda düzenlenen törenle memleketi Afyonkarahisar’a uğurlanıyor
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti.

Ahmet Sertan Usul   | 04.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 145 bin 67 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 909 kişinin testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 627 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 396 bin 199'a yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 206 bin 504'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 508 bin 988, vefat sayısı 26 bin 467, ağır hasta sayısı 1501 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti
İran'ın Rusya'dan aldığı 500 bin doz Sputnik V aşısı Tahran'a ulaştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 105 milyonu geçti
Çiçek satan iş yerlerine sokağa çıkma kısıtlamasında '14 Şubat' muafiyeti getirildi

Benzer haberler

Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 2,5 milyonu geçti

Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 909 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 113 kişi hayatını kaybetti

Afganistan'da halk Kovid-19 aşısının dağıtımında ülkesinin unutulduğunu düşünüyor

Rusya'dan temin edilen 10 bin doz 'Sputnik V' aşısı Filistin'e ulaştı

Rusya'dan temin edilen 10 bin doz 'Sputnik V' aşısı Filistin'e ulaştı
İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretini bir kez daha erteledi

İsrail Başbakanı Netanyahu, BAE ve Bahreyn ziyaretini bir kez daha erteledi
Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Hasta ziyaretine giden aynı aileden 30 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı