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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti.

Zafer Fatih Beyaz   | 07.02.2021
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti Fotoğraf: Mehmet Çalık/AA

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 715 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 670 kişinin testi pozitif çıktı, 112 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 623 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 8 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 440 bin 706'ya yükseldi.

Test sayısı 30 milyon 616 bin 406'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 531 bin 456, vefat sayısı 26 bin 797, ağır hasta sayısı 1317 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,9, yatak doluluk oranı yüzde 45,4, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 27,1, ortalama temaslı tespit süresi 6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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