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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 20.01.2021
Türkiye'de son 24 saatte 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 168 bin 894 Kovid-19 testi yapıldı, 6 bin 435 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 159 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 752 olarak açıklandı.

Son 24 saatte 5 bin 932 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 283 bin 919'a yükseldi.

Test sayısı 27 milyon 867 bin 450'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 406 bin 216, vefat sayısı 24 bin 487, ağır hasta sayısı 2 bin 102 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,1, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,2, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

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