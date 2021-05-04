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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 997 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Türkiye'de son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi hayatını kaybetti.

Barış Gündoğan   | 04.05.2021
Türkiye'de son 24 saatte 28 bin 997 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 241 bin 747 Kovid-19 testi yapıldı, 28 bin 997 kişinin testi pozitif çıktı, 336 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 483 oldu.

Son 24 saatte 38 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 554 bin 37'ye yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 229 bin 733'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 929 bin 118, vefat sayısı 41 bin 527, ağır hasta sayısı 3 bin 452 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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