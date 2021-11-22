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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 22.11.2021
Türkiye'de son 24 saatte 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 935 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,33 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 473 bin 872 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Aşı ve tedbir, hayat kalitelerimizin savunulması demektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." ifadelerini kullandı.

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