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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Sertan Usul   | 14.12.2021
Türkiye'de son 24 saatte 21 bin 477 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 358 bin 117 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 477 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 24 bin 42 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 82,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 91,14 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 121 milyon 935 bin 289 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

"Kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kış şartlarında hastalığın bulaşması kolaylaşacak. Havalandırması sınırlı, kapalı ve kalabalık ortamlardan mümkün ölçüde uzak durulmalıdır. Aşıların belirtilen sürelere göre yapılmasının daha iyi sonuç verdiği unutulmamalı. Alması tümüyle size bağlı tedbirleri almalısınız." ifadelerini kullandı.

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