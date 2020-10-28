Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti
Son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19 testi yapıldı, ağır hasta sayısı 1836 oldu, son 24 saatte 1662 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 319 bin 181'e yükseldi.
İstanbul
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Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 305 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 77 kişi hayatını kaybetti.
Türkiye
Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden
paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 128 bin 312 Kovid-19
testi yapıldı, 2 bin 305 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son
24 saatte 77 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1662 kişi
iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 319 bin 181'e
yükseldi.
Toplam test sayısı 13 milyon 606
bin 764'e ulaştı. Hasta sayısı 368 bin 513, vefat sayısı 10 bin 27, ağır
hasta sayısı 1836, aktif hasta sayısı 39 bin 305 oldu.
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