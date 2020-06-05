Euro
7.66
Dolar
6.77
BIST 100
110,413.20
Altın
1,684.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Türkiye'de son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 168 bin 340, can kaybı 4 bin 648 oldu.

Selma Kasap   | 05.06.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 930 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 18 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 168 bin 340 ve can kaybının 4 bin 648 olduğunu, 1622 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısının 133 bin 400'e ulaştığını bildirdi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 57 bin 829 test yapıldı, 930 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 18 hasta vefat etti, 1622 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 2 milyon 267 bin 412, vaka sayısı 168 bin 340, vefat sayısı 4 bin 648 olarak kayıtlara geçti. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 592, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 269, iyileşen hasta sayısı 133 bin 400 oldu.

"Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Twitter hesabından son verilere ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"İyileşen hasta sayısında artış var. Artış hızlanacak. Toplam hasta sayısında yer alan vakaların önemli kısmı izleme sürecindeki belirtisiz vakalardır. Gelecek günler, el hijyenine özene; maske+mesafe kuralına bağlı. Daha iyi tedbir, daha iyi sonuçtur."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 33 bin 774'e yükseldi
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 134'e çıktı
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti

Benzer haberler

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 133 bin 400'e yükseldi

Azerbaycan'da son 24 saatte en yüksek Kovid-19 vakası tespit edildi

İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 110 bini geçti
AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak

AstraZeneca Kovid -19 aşısının üretimine başlayacak
Bakan Yardımcısı Çam: Turizm faaliyetlerini artırarak kaldığımız yerden devam edeceğiz

Bakan Yardımcısı Çam: Turizm faaliyetlerini artırarak kaldığımız yerden devam edeceğiz