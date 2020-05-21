Euro
7.47
Dolar
6.81
BIST 100
102,971.80
Altın
1,732.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 114 bin 990'a ulaştı

Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 27 kişi hayatını kaybetti, 1003 hasta iyileşti.

Mehmet Tosun   | 21.05.2020
Türkiye'de Kovid-19'dan iyileşen hasta sayısı 114 bin 990'a ulaştı Fotoğraf: İlyas Gün/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

 Türkiye'de son 24 saatte 961 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 27 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 153 bin 548 ve can kaybının 4 bin 249 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 33 bin 633 test yapıldı ve 961 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 27 hasta vefat etti, 1003 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 729 bin 988, vaka sayısı 153 bin 548 ve vefat sayısı 4 bin 249 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 820, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 424 ve iyileşenlerin sayısı 114 bin 990 olarak kayıtlara geçti.

 "Pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Artan test sayısına rağmen pozitif çıkan vaka sayısı öngörüldüğü seviyede seyrediyor. Destek tedavisine ihtiyaç duyan hasta sayısı azalıyor. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı
Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı
İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi
Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Benzer haberler

İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı

İngiltere 20 dakikada sonuç veren Kovid-19 testini denemeye başladı

Fransa'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 83 arttı

İçişleri Bakanlığı: 258 bin 651 kişiye seyahat izni verildi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde 2 günlük bebek Kovid-19 nedeniyle öldü

Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi

Bursa'daki bazı cadde ve alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi
Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı

Juventuslu futbolculara yapılan Kovid-19 testleri negatif çıktı