Dolar
13.56
Euro
15.54
Altın
1,807.99
ETH/USDT
3,003.40
BTC/USDT
41,443.00
BIST 100
1,943.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Taşdemir   | 05.02.2022
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 421 bin 435 Kovid-19 testi yapıldı, 98 bin 715 kişinin testi pozitif çıktı, 221 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 80 bin 402 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,58, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,62 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 833 bin 393 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

"Tedbirler, Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid-19'u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi
Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti
TURKOVAC aşısı 7 Şubat'ta Sakarya'da tatbik edilmeye başlanacak
ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

Benzer haberler

İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi

İtalya'da son 24 saatte 93 bini aşkın Kovid-19 vakası tespit edildi

Türkiye'de 98 bin 715 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 221 kişi yaşamını yitirdi

Japonya'da günlük vaka sayısı ilk kez 100 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti

ABD'de Kovid-19'dan can kaybı 901 bini geçti
İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar

İran sınırında karlı yolları aşarak aşı çalışması yürütüyorlar
Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de 111 bin 157 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi