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Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti.

Selma Kasap   | 26.02.2021
Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 128 bin 387 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 205 kişinin testi pozitif çıktı, 74 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 649 oldu.

Son 24 saatte 10 bin 282 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 556 bin 785'e yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 939 bin 661'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 683 bin 971, vefat sayısı 28 bin 432, ağır hasta sayısı 1195 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 30,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Türkiye'de 9 bin 205 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 74 kişi hayatını kaybetti
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