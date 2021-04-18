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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi

Ağır hasta 3 bin 275 oldu, 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

Özcan Yıldırım   | 18.04.2021
Türkiye'de 55 bin 802 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 301 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 802 kişinin testi pozitif çıktı, 318 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 101 oldu.

Son 24 saatte 43 bin 856 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 687 bin 590'a yükseldi.

Test sayısı 43 milyon 768 bin 759'a ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 268 bin 447, vefat sayısı 35 bin 926, ağır hasta sayısı 3 bin 275 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,3, yatak doluluk oranı yüzde 56,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 34,9, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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