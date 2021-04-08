Euro
9.70
Dolar
8.14
BIST 100
1,416.55
Altın
1,754.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı

Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti, 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Ferdi Türkten   | 08.04.2021
Türkiye'de 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 316 oldu.

Son 24 saatte 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 232 bin 892'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 689 bin 742'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 689 bin 866, vefat sayısı 33 bin 201, ağır hasta sayısı 2 bin 615 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brezilya'da bir günde Kovid-19 sebebiyle 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Hollanda, 60 yaş altı için Oxford-AstraZeneca aşısının kullanımını durdurdu
Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı
Turizm personelinin aşılanması yaz başlamadan tamamlanacak

Benzer haberler

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan, Pfizer'ın CEO'su Bourla ile görüştü

Brezilya'da bir günde Kovid-19 sebebiyle 4 bin 249 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı

Dünyadaki Kovid-19 aşılarının yüzde 2'sinden daha azı Afrika'da yapıldı
Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif

Galatasaray'da erkek basketbol takımında bir oyuncu ve bir idari personelin Kovid-19 testi pozitif
Türkiye'de 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı

Türkiye'de 37 bin 914 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinası tamamlandı