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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 23 bin 914 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti.

Merve Yıldızalp   | 08.09.2021
Türkiye'de 23 bin 914 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 30 bin 103 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,60, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 63,31 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 99 milyon 582 bin 607'ye yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 753 bin 961 doz aşı uygulandı.

En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kilis, Amasya, Yalova, Aydın, Kırklareli ve Balıkesir olarak açıklandı.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Batman, Muş, Bingöl, Bayburt, Siirt ve Bitlis olarak sıralandı.

"Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız 23 bin 914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkan tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." değerlendirmesinde bulundu.

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