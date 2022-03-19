Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,953.80
BTC/USDT
41,999.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş ile Atakaş Hatayspor 1-1 berabere kaldı
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi yaşamını yitirdi.

Fırat Taşdemir   | 19.03.2022
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 4 Kovid-19 testi yapıldı, 17 bin 328 kişinin testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 18 bin 269 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,27 birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,04 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 435 bin 701 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bini geçti
Almanya'da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 22 bin 345 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 118 kişi hayatını kaybetti
Sağlık Bakanlığına alınacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih süreci başladı

Sağlık Bakanlığına alınacak 10 bin sözleşmeli sağlık personeli için tercih süreci başladı
10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı

10 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 10 bin sürekli işçi alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı