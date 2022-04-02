Dolar
14.68
Euro
16.22
Altın
1,922.67
ETH/USDT
3,467.10
BTC/USDT
46,202.00
BIST 100
2,251.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli’nin çıkışındaki toprak kayması nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapandı Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldi, yol trafiğe kapatıldı
logo
Sağlık, Koronavirüs

Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

Harun Kutbe   | 02.04.2022
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Ankara

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 242 bin 186 Kovid-19 testi yapıldı, 11 bin 783 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 13 bin 421 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,36, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 64 bin 641 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 982 bin 374'e çıktı
Kovid-19'dan hayatını kaybeden Prof. Dr. Feriha Öz'ün kızından 'aşı' uyarısı
Omicron'un alt varyantı BA.2'nin 'ciddi risk' oluşturması beklenmiyor
Türkiye'de 13 bin 367 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 45 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 11 bin 783 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 41 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 14 bin 993 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 53 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 16 bin 190 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 63 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 11 bin 194 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 13 bin 849 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 15 bin 303 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti