Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,843.80
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saate 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi hayatını kaybetti.

Özcan Yıldırım   | 16.05.2021
Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi

Ankara

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 202 bin 243 Kovid-19 testi yapıldı. 10 bin 512 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 920 oldu.

Ağır hasta sayısı 2 bin 468 olarak kayda geçti, 14 bin 418 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 947 bin 256'ya yükseldi.

Test sayısı 50 milyon 869 bin 896'ya ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 117 bin 374, vefat sayısı 44 bin 760 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4, yatak doluluk oranı yüzde 43,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 795 bin 158 oldu
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 585 bin 709'a yükseldi

Benzer haberler

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi

İtalya'da Kovid-19 kaynaklı günlük ölümlerde son 7 ayın en düşük rakamı kaydedildi

Koronavirüs salgınında son 24 saat

Türkiye'de 10 bin 512 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi

'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'

'Nefes alamaz, bir odadan diğer odaya gidemez oldum'
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'a bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 733 bin 803 oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 25 milyon 733 bin 803 oldu