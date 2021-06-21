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Sağlık, Koronavirüs

Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu

Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin 14-20 Haziran'da Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, Kovid-19 aşılama hızıyla dünyanın en yüksek performansını gösteren ülkesi olduğunu bildirdi.

Özcan Yıldırım   | 21.06.2021
Türkiye, 14-20 Haziran'da Kovid-19 aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabındaki paylaşımda, şu bilgileri verdi:

"Aşılama hızında en iyi performans Türkiye'nin. 14-20 Haziran arasında, Türkiye, Çin ve Almanya'yı geride bırakarak, aşılama hızında en yüksek performansı gösteren ülke oldu. Her gün, aşı programındaki her 100 kişiden ortalama 1,45'inin aşısı yapıldı."

Koca, paylaşımında ülkelerin aşılama hızına ilişkin tabloya da yer verdi.

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