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Sağlık, Koronavirüs

Türk hekimler Kovid-19 ile helikobakter arasında ilişki olduğunu keşfetti

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi öğretim üyelerinin yürüttüğü çalışmayla, vücudunda helikobakter bulunan kişilerde koronavirüsün karın ağrısı, ishal gibi sindirim sistemiyle ilgili belirtilerinin daha fazla görüldüğü belirlendi.

Ahmet Sertan Usul   | 23.01.2021
Türk hekimler Kovid-19 ile helikobakter arasında ilişki olduğunu keşfetti

Ankara

Türk hekimlerin, Kovid-19 ile helikobakter arasındaki ilişkiyi ortaya koydukları çalışma, Avrupa'daki en prestijli bilim dergilerinden "Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition"da yayımlandı.

Çalışmanın sorumlusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Çocuk Gastroenterolojisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Balamtekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, helikobakterin dünyada en sık görülen ve enfeksiyona yol açan bakterilerden olduğunu belirtti.

Türk toplumunda her 2 kişiden birinde görülen helikobakterin çoğu zaman belirti göstermediğini söyleyen Balamtekin, buna karşın mide ülseri, gastrit gibi rahatsızlıklara yol açabildiğini hatta bazı kanser türlerine neden olabileceğinin düşünüldüğünü ifade etti.

Balamtekin, vücudunda helikobakter olan kişilerin, Kovid-19'un sindirim sisteminde yol açtığı sıkıntıları daha şiddetli yaşadığını tespit ettiklerini bildirerek, "Helikobakter, koronavirüsün vücuda giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin, gastrointestinal (sindirim) sistemdeki sıklığını artırıyor. Bu da koronavirüsün karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi sindirim sistemiyle ilgili bulgularının helikobakteri olan kişilerde daha sık görülmesine sebep oluyor." bilgisini paylaştı.

Kovid-19'u ağır geçirme riski bulunan kişilere, vücutlarında helikobakter varsa tedavi olmaları tavsiyesinde bulunan Balamtekin, "65 yaş ve üstündekiler, kronik hastalığı bulunanlar gibi Kovid-19'un ağır seyredeceğini düşündüğümüz popülasyonda, helikobakter varlığı saptanıp ona yönelik kılavuzlara göre uygun tedaviler yapılırsa, Kovid-19'un sindirim sistemindeki problemlerinin daha az görüleceğini söyleyebiliriz." dedi.

"Bundan sonraki çalışmalara kılavuzluk edecek"

Balamtekin, çalışmanın 6 aylık süreçte 108 Kovid-19 hastasının incelenmesinin ardından tamamlandığını dile getirerek, "Çalışma, bu alanda yapılacak bundan sonraki çalışmalara kılavuzluk edecektir. Dünyanın her tarafında, helikobakter ile Kovid-19 ilişkisi bundan sonra çok daha yoğun olarak araştırılacak ve daha detaylı incelemeler yapılacaktır. Bunu biz de yapacağız." diye konuştu.

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