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Politika, Koronavirüs

TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı

TBMM'de yeni tip koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

Sinan Uslu   | 24.03.2020
TBMM'de koronavirüse karşı termal kamera uygulamasına başlandı Fotoğraf: Sinan Uslu/AA

TBMM


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) vakasının görülmesinin ardından TBMM'de de tedbirler, Sağlık Bakanlığıyla koordineli olarak hayata geçiriliyor. 

Bu kapsamda TBMM'nin Çankaya, Dikmen ve Ayrancı giriş kapılarına, vücut ısısını ölçen termal kameralar yerleştirildi. Meclis'e giriş yapanların termal kamerayla taranmasına başlandı.

Polis ekipleri, vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra Meclis'e girişlere izin veriyor.

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