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Sağlık, Koronavirüs

Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü

Rusya merkezli Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün Müdürü Alexander Gintsburg, iki doz Sputnik V ve ardından bir doz Sputnik Light aşısı yaptırmanın koronavirüsün Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığını ileri sürdü.

Emre Gürkan Abay   | 17.12.2021
Sputnik V ve Sputnik Light aşılarının birlikte Omicron'a karşı koruduğu öne sürüldü

Moskova

Rus Sputnik V ve Sputnik Light aşılarını geliştiren Gamaleya Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Enstitüsünün Müdürü Gintsburg, video konferans yöntemiyle söz konusu aşılara dair yeni bulguları basın mensuplarıyla paylaştı.

Omicron varyantına karşı yaptıkları son araştırmalarda önemli sonuçlara ulaştıklarını anlatan Gintsburg, "Elde ettiğimiz ana sonuç, iki doz Sputnik V aşısının ardından 6 ay içerisinde bir doz Sputnik Light aşısının yaptırmanın Omicron varyantına karşı tam koruma sağladığıdır." dedi.

Halkın tümüyle aşılanmasına yönelik sürecin hızlandırılması gerektiğine işaret eden Gintsburg, "Eğer gelecekte Kovid-19'un yeni varyantları da ortaya çıkarsa, bu varyantlara karşı koruma sağlayacak teknolojiye sahibiz." diye konuştu.

Öte yandan, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Rusya'nın Sputnik V'nin onaylanması için Dünya Sağlık Örgütüne gerekli evrakları tümüyle teslim etmediğini bildirmişti.

Peskov, "Henüz teslim etmedik çünkü hangi bilgilerin gerektiği ve bunların nasıl temin edilmesi gerektiğine dair farklı bir anlayışımız var." ifadesini kullanmıştı.

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