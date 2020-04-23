Euro
7.48
Dolar
6.95
BIST 100
98,524.09
Altın
1,730.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, Koronavirüs

Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu

Tekirdağ'da paramedik olarak görev yapan Senay Kartal, İl Sağlık Müdürlüğünün koordinesinde evinin önüne giderek 37 gündür göremediği kızı Beste'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Mesut Karaduman   | 23.04.2020
Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Süleymanpaşa ilçesinde belediye hoparlörlerinden çocuklar için "Hayat Bayram Olsa" şarkısını çaldırdı. 

Bu sırada sağlık çalışanlarının çocukları ve diğer vatandaşlar balkonlara çıkıp şarkıya eşlik etti.

Ardından, 37 gündür kızı Beste ile görüşemeyen paramedik Senay Kartal, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir ve İl Sağlık Müdür Yardımcısı Zafer Soykırlı ile Hürriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne gelerek kızının bayramını kutladı.

Kartal, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızını gördüğü için çok mutlu olduğunu söyledi.

Zorlu süreçte sahada çalıştıklarını anlatan Kartal, "Herkesin sağlığı için çocuklarımızdan ayrı kalıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. Buradan herkese çağrımız; sosyal mesafemizi koruyalım, evde kalalım lütfen." dedi.

Beste de annesini gördüğü için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

İl Sağlık Müdürü Becerir, salgın sürecinde fedakarca çalışan sağlık çalışanlarının çocuklarını mutlu etmek için etkinlik düzenlediklerini belirterek "Herkes sahada canla başla çalışıyor. Pek çok sağlık çalışanımız da pandemi başladığından beri evlerine gidemiyor. Onların çocuklarını çok özlediklerini biliyoruz. Biz de 23 Nisan vesilesi ile güzel bir etkinlik yapalım dedik." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 sonrası dünyanın şifreleri: Milli yeterlilik ve küresel işbirliği
Bildiğimiz dünyanın sonu: Kovid-19 ve küresel siyaset
Enerjide Kovid-19 darbesi
Kadirov’un virüs çıkışı Putin’le ilişkileri geriyor
Körfez'in Türkiye karşıtı politikalarında yeni sahne Suriye

Benzer haberler

Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu

Türkiye İstiklal Marşı'nı okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 23 Nisan günü demokrasinin ve millet egemenliğinin en önemli sembolüdür

Kadın akrobasi pilotu 23 Nisan'da çocuklar için havalandı

Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu

Sağlık çalışanı 37 gündür göremediği kızına 23 Nisan'da kavuştu
Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı

Balıkesirli çocuklar 23 Nisan coşkusunu balkonlarda yaşadı
Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu

Sağlık Bakanı Koca'dan 23 Nisan'a özel çocuk üyelerden oluşan Bilim Kurulu videosu