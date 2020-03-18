Sağlık Bakanlığından koronavirüsle mücadelede kurumlara örnek uygulamalar
Sağlık Bakanlığında Kovid-19 ile mücadele kapsamında 5 bin personeli ağırlayacak kapasiteli yemekhanede masa düzeni ve yemek saatine ilişkin değişiklik yapıldı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yemekhane, kantin, asansör, kütüphane kullanımı yeniden düzenlendi ve kurum tabipliğinde randevu sistemi ile hasta kabulü yapılmaya başlandı.
AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) pandemi ilan edilen, dünya genelinde 190 bin kişinin enfekte olduğu, 80 binden fazla kişinin iyileştiği ve 7 bininin hayatını kaybettiği Kovid-19 ile mücadele kapsamında, uçuş yasaklarından karantinaya, 14 gün kuralından hijyenin önemine kadar birçok alanda tedbir kararları alan Bakanlık, tüm kurumlara ve özel iş yerlerine de örnek olacak uygulamaları hayata geçirdi.
Bakanlığın 5 bin personeli ağırlayacak kapasiteli yemekhanesinde masa düzeni ve yemek saatine ilişkin değişiklik yapıldı.
Bu kapsamda, 6 kişilik yemek masaları 3 kişinin oturabileceği şekilde yeniden düzenlendi ve yemek saati personelin gün içinde belli periyotlarla çıkabileceği şekilde ayarlandı. Yemekhanede personelin yoğunlaşmaya yol açmayacak şekilde yarımşar saat arayla yemek yiyebilmesi için düzenleme uygulamaya konuldu.
Öte yandan 20 kişilik kapasiteli asansörlere en fazla 10 kişinin binmesini içeren yazı asıldı ve el hijyenin sağlanabilmesi amacıyla kurum içinde birçok yere el dezenfektanları yerleştirildi.
"Kantinde masalar kaldırıldı"
Bakanlığın merkez teşkilatında ise kantinde masalar kaldırıldı, alışveriş yapacak personelin sırayla içeriye alınması sağlandı.
Kurum tabipliğinde randevu sistemi ile hasta kabulü yapılmaya başlandı.
Personel servis araçlarının dezenfeksiyonu yetkili firma tarafından yapıldı, kütüphane kapatıldı.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı ileri bir tarihe ertelendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.