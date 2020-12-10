Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.
Ankara
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.
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