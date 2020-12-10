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Sağlık, Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

Barış Gündoğan   | 10.12.2020
Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısını 1 milyon 748 bin 567 olarak açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı: Türkiye'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 748 bin 567
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